У Новій Зеландії створили першого бота-політика

Новозеландський винахідник Нік Геррітсен запустив першого у світі віртуального політика на ім’я Сем, яка може спілкуватися з людьми у чаті Messenger, пише видання N+1.

Із ботом-політиком можна поспілкуватися англійською у Facebook. Якщо попросити Сем розповісти щось про себе, вона презентує свою головну ідею і прагнення.

"З вашою допомогою, я можу перерости у політика, що зможе реально представляти Нову Зеландію", - відповідає вона.

Діяльність Сем спрямована на те, щоб "закрити прірву між обіцянками реальних політиків і виконанням їх на ділі".

Наразі вона може спілкуватися з користувачами на обмежену кількість тем. Список опціональних бесід опублікований на її сайті. Зокрема, Сем може поспілкуватися з людьми про освіту, вибори, глобальне потепління, міграційні процеси, закони тощо.

Не виключено, що Сем зможе взяти участь у парламентських виборах у країні у 2020 році, зазначає видання.