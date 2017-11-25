У Польщі планують повністю заборонити торгівлю у неділю з 2020 року

25 листопада, 2017 - 22:48
Сейм Польщі 24 листопада прийняв закон про заборону торгівлі у неділю.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Polskie Radio.
Відповідно до законодавства, яке ще має ухвалити верхня палата парламенту, торгівля буде заборонена у дві неділі місяця з 1 березня наступного року.
У 2019 році заборона буде збільшена до трьох неділь у місяці, а вже у 2020 році торгівля у неділю буде повністю заборонена, за винятком семи неділь на рік.
Повідомляється, що заборона не буде стосуватися інтернет-магазинів, автозаправних станцій, залізничних станцій, аптек та деяких квіткових магазинів.
Джерело: Європейська правда