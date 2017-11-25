У США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років

Українське посольство у США спільно з американським Крайовим комітетом із визнання Голодомору геноцидом та іншими громадськими організаціями організувало низку жалобних заходів, присвячених голоду в Україні 1932–1933 років. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

У Вашингтоні, зокрема, відзначили другу річницю відкриття Меморіалу пам'яті жертв Голодомору-геноциду, в Конгресі США провели фотовиставку і брифінг з тематики Голодомору-геноциду, презентацію книги "Червоний Голод: війна Сталіна з Україною" Енн Аппельбаум в рамках церемонії вручення премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів.

Зазначається, що декілька губернаторств вже видали прокламації про Голодомор-геноцид і вшанувальні заходи за його жертвами.

Повідомляється, що цьогорічне вшанування 85-ї річниці Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні завершилося проведенням в посольстві поминальної акції "Запалимо свічку пам'яті".

"Посол України в США та учасники акції запалили свічки пам’яті на подвір’ї посольства та вшанували пам'ять жертв Голодомору-геноциду хвилиною мовчання. Жалобними свічками освітилися також і вікна будівлі посольства", – йдеться у повідомленні.

На заході також виступив Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору геноцидом Михайло Савків, а священнослужителі Української Греко-католицької церкви м. Вашингтон відправили поминальну молитву.