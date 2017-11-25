Україна приєдналася до європейської транспортної мережі TEN-T

Приєднання Києва до європейської транспортної мережі TEN-T сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських транспортних коридорів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Одним із важливих практичних результатів Брюссельського Саміту Східного партнерства стало підписання міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та Високим представником ЄС Федерікою Могеріні Взаєморозуміння високого рівня між Україною та ЄС про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну", - йдеться у повідомленні.

Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських транспортних коридорів, удосконаленню логістики, а також спрощенню формальностей у сфері транспорту між Україною та ЄС.

Загальноєвропейська транспортна мережа TEN-T - це інфраструктурний проект Європейського Союзу, який передбачає створення до 2050 року нової транспортної системи на території ЄС, яка включить 94 порти, 38 аеропортів і близько 15 тис. км швидкісних залізниць.

Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну, було ухвалено 21 червня 2016 у Роттердамі.