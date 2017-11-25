Україна та Молдова разом працюватимуть над проектами "чистої" енергетики

Україна та Молдова підписали Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що наміри двох країн співпрацювати завірили своїми підписами голова Держенергоефективності Сергій Савчук та в.о. виконавчого директора Фонду з енергоефективності Республіки Молдова Серджіу Корін.

"Положення Меморандуму передбачають пошук грантів Європейського Союзу і спільне подання заявок України та Молдови для отримання можливостей фінансування енергоефективних проектів", – заявив Сергій Савчук.

Він наголосив, що обидві сторони максимально зацікавлені у плідній співпраці.