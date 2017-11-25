В Ужгороді презентували фотопроект "Якби не війна"

Обласний центр Закарпаття став 22 містом, жителі якого можуть побачити світлини військових, дізнатися їх історії.

Фотовиставку розмістили у галереї «Ужгород», на її відкриття приїхали співавтори проекту. Захід розпочали з перегляду 20-хвилинного фільму про створення фотопроекту, переглядаючи який тісно перепліталися відчуття душевності, гордості, смутку та печалі. «Якби не війна» - це 122 світлини, які є історіями із життя 97 людей та 25 янголів.

Виставка складається з 8 блоків, кожен з яких є особливим і викликає купу емоцій. Найважче дивитися на 25 світлих обличь Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину. Ще сім блоків – це фотографії жінок військових у вишуканих сукнях, це мами з військовими, легіонери, історії кохання, цивільні професії військових, соціальний блок.

Виставку в Ужгороді можна проглянути упродовж наступного робочого тижня, галерея працюватиме з 11 до 18 години.

Вікторія Жуйко, Ужгород