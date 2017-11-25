Єгипет проводить антитерористичну операцію після нападу на мечеть

25 листопада, 2017 - 10:41
Війська та служби безпеки Єгипту проводять операцію з ліквідації "терористичних осередків" на Синайському півострові.
Як повідомляє DW, операція розпочалась у ніч на 25 листопада після нападу на мечеть на півночі Синайського півострова, внаслідок якого загинули щонайменше 235 людей та 109 - поранені.
За допомогою авіаударів було знищено чимало транспортних засобів, які терористи використали для нападу на мечеть.
Операція триватиме доти, доки не знищать усіх терористів, які брали участь у нападі.