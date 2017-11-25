Злочини проти людяності не мають терміну давності, - Порошенко

Злочини проти людяності не мають строку давності.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Президент України Петро Порошенко.

"Злочини проти людяності не мають терміну давності. Ніколи не забудемо страшний злочин організаторів Голодомору. Україна пам’ятає...", - написав Президент.

Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

"Глава держави поклав композицію із колосків та калини до Пам'ятного хреста на Михайлівській площі у Києві. Пам'ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував, ставши на коліно, та хвилиною мовчання", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля Меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні».

О 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, українці та світ вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Жалобні заходи традиційно відбуваються також у 32 країнах світу.

День пам'яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років, - та наймасштабнішим був Великий голод 1932-1933 років.

У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок загинуло 4 з половиною мільйони українців.