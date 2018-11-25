6 українських військових отримали поранення під час обстрілу кораблів

Під час обстрілу російськими кораблями українських катерів 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

"За оперативною інформацією захоплено мбак Бердянсь і рбк Яни Капу, які буксируються. Мбак Нікополь заблокований та слідує у супроводі окупантів. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення", - повідомили у прес-центрі.

Нагадаємо, проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - повідомили у ВМС ЗСУ.

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Президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії.