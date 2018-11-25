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Британські лейбористи заявили, що не підтримають угоди щодо Brexit

25 листопада, 2018 - 18:27
Фото Reuters

Британська опозиційна Лейбористська партія буде голосувати проти угоди щодо Brexit, вважаючи її невдалою.

Про це заявив її лідер Джеремі Корбін у неділю, передає Reuters.

"Це погана угода для країни. Вона є результатом принизливої невдачі переговорів, що залишає нас із найгіршим з усіх варіантів. Вона ... ставить під загрозу зайнятість населення та стандарти життя ", - сказав Корбін.

За його словами, лейбористи будуть блокувати результати перемовин, а також наполягатимуть, щоб підготовлений ними альтернативний план опинився на столі перемовин.

 
              
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