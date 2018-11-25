Дії РФ проти українських суден - це акт агресії, - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкавічюс засудив агресивні дії Росії в Чорному і Азовському морях щодо українських суден і вважає, що це чергове порушення права.

"Рішуче засуджуємо перехід Росії до фізичного блокування Керченської протоки і тарану українського судна. Це не може бути кваліфіковано інакше, ніж акт агресії і ще одне кричуще порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - написав він на своїй сторінці в Твіттер у неділю.