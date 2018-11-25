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Ескалації в Азовському морі вимагають більше уваги, - депутат ЄП

25 листопада, 2018 - 16:09
Фото Reuters

Німецький політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

"Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги", – звернулася вона до аудиторії мікроблогу Twitter, поширивши новину про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.

The escalations in the #AzovSea are serious and need more of your attention. @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine @EP_ForeignAff https://t.co/16CU0uWNEM

— Rebecca Harms (@RebHarms) 25 ноября 2018 г.

Вранці 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій».

Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Групу українських суден, які зазнали вранці нападу з боку російських прикордонних катерів, як і раніше, супроводжують російські кораблі, які не дотримуються безпечної дистанції.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

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