Ескалації в Азовському морі вимагають більше уваги, - депутат ЄП

Німецький політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

"Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги", – звернулася вона до аудиторії мікроблогу Twitter, поширивши новину про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.

The escalations in the #AzovSea are serious and need more of your attention. @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine @EP_ForeignAff https://t.co/16CU0uWNEM