Естонія засуджує дії РФ в Азовському морі

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявив, що дії Росії в Азовському морі спрямовані на надання політичного тиску на Україну і нанесення їй економічного збитку.

Про це повідомили в суботу в прес-службі естонського зовнішньополітичного відомства, передає Інтерфакс-Україна.

"Метою Росії (в Азовському морі - ІФ) є надання політичного тиску на Україну і нанесення їй економічного збитку. Крім того, ситуація впливає і на суду держав Європейського союзу або пересуваються під прапорами держав ЄС. Росія також ввела в Азовське море військові кораблі, завдаючи Україна ще більшу загрозу безпеці ", - сказав С.Міксер на зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За словами естонського дипломата, ситуація потребує посиленого міжнародному уваги. Естонія закликає РФ припинити діяльність, спрямовану "на пошук конфліктів і поважати міжнародне право".

С.Міксер заявив також, що Естонія підтримує територіальну цілісність України. "Ми підтримуємо додаткові санкції ЄС щодо організаторів відбулися 11 листопада нелегальних виборів (в окремих районах Донецької та Луганської областей - ІФ) і обраних на них керівників", - сказав глава МЗС Естонії.

Крім того, С.Міксер закликав Україну звертати більше уваги на кібербезпека в зв'язку з майбутніми в країні виборами.

Нагадаємо, сьогодні прикордонний корабель РФ здійснив таран рейдового буксиру ВМС ЗСУ в Азовському морі.