Колектив Будинку актора запустив петицію з метою збереження свого закладу

Київська влада ініціювала реставрацію колишньої Караїмської кенаси, де нині працює Будинок актора. Однак за словами дирекції закладу, київська влада розпочинає на цьому місці будівництво комерційного об’єкту начебто культурного спрямування.

Щоб запобігти даному процесу колектив та дирекція Будинку актора запустили петицію на сайті Київської міської ради.

"Ми розуміємо потреби новітніх часів, що диктують необхідність будівництва в історичному центрі Києва нових культурно-мистецьких майданчиків комерційного спрямування. Звісно, підтримуємо таку ініціативу, але переконані, що це треба робити не за рахунок знищення інших мистецьких осередків, тим більше, таких знаних, як Будинок актора, що і сам є історичним надбанням української культурної спадщини. Десятиліття нашої сумлінної роботи на ниві розвитку, плекання та підтримки сучасного мистецтва - українського театру, музики, живопису, владою просто нехтуються та зневажливо ігноруються", - йдеться у повідомленні петиції.

Вже з квітня 2019 року планується розпочати ремонтно-реставраційні роботи.

"Попередні проектні роботи закінчуються у грудні 2018 року, а з квітня 2019 року планується розпочати ремонтно-реставраційні роботи. Це означає, що театральні та музичні колективи, що тут працюють, художники та поети, актори та режисери і, власне, колектив Будинку актора, який протягом десятиліть віддано працює на розвиток української культури, залишаються на вулиці, "просто неба", - наголошують у Будинку актора.

У зверненні до київської влади висуваються вимоги надати інше приміщення на час реставрації будівлі задля можливості здійснення подальшої творчої діяльності, а також прохання надати переконливі гарантії щодо повернення колективу до свого приміщення по вулиці Ярославів Вал, 7 після закінчення реставраційних робіт.