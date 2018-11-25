На озері Вікторія загинули близько 10 людей через аварію яхти з принцом Уганди на борту

25 листопада, 2018 - 10:13
На озері Вікторія перекинулася яхта, на якій знаходився принц Уганди Дауді Васайя.
В результаті аварії загинули не менше 10 людей, принц опинився серед тих, що вижили, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Уганди.
Всього на судні знаходилися приблизно 120 пасажирів, 70 з них врятували.
Яхта йшла в районі Уганди і прямувала до пляжу Мотола. Серед пасажирів були брат короля Буганди, а також місцеві музиканти. Їх доля невідома.
У поліції повідомили, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть до ночі 26 листопада.
Джерело: День