На озері Вікторія загинули близько 10 людей через аварію яхти з принцом Уганди на борту

На озері Вікторія перекинулася яхта, на якій знаходився принц Уганди Дауді Васайя.

В результаті аварії загинули не менше 10 людей, принц опинився серед тих, що вижили, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Уганди.

Всього на судні знаходилися приблизно 120 пасажирів, 70 з них врятували.

Яхта йшла в районі Уганди і прямувала до пляжу Мотола. Серед пасажирів були брат короля Буганди, а також місцеві музиканти. Їх доля невідома.

У поліції повідомили, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть до ночі 26 листопада.