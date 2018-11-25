NASA транслюватиме наживо посадку свого зонда на Марсі

Дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями NASA, здійснить посадку на Марсі у найближчий понеділок 26 листопада.

Про це повідомляє Голос Америки.

Вчені ретельно обирали місце посадки зонда. InSight має опинитися в момент посадки в районі великого вулканічного нагір'я Елізій. У цьому районі відзначається мінімальний ризик сильних поривів вітру, які можуть потенційно порушити подальшу роботу апарату.

У зонда буде шість хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і здійснити посадку на «червону планету». Протягом цього часу швидкість апарату знизиться з 19,300 до 8 км/год. Для уповільнення зонда учені оснастили його парашутними і спусковими механізмами, а також амортизаторами.

Якщо посадка завершиться успішно, InSight стане восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався до марсіанської поверхні.

До моменту посадки зонд подолає відстань рівну 484 млн км. Це не марсохід, InSight не зможе рухатися поверхнею планети. Тому вчені говорять про важливість точної посадки зонда саме в заздалегідь наміченому місці, так як апарат залишиться нерухомим.

Місія InSight, будівництво і запуск якого обійшлися в $850 млн, триватиме близько двох років. Зонд займеться збиранням інформації про температуру під поверхнею Марса і його сейсмічну активність, а також допоможе вченим скласти підземну карту планети. Зонд обладнаний краном-штативом, тепловим датчиком, сейсмометром і здатний проникати на глибину до 5 метрів.

Посадка зонда повинна відбутися у понеділок близько 15:00 за часом Східного узбережжя США. Пряма трансляція наближення і посадки InSight на Марс буде вестися 26 листопада на офіційному сайті NASA.