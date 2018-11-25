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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Опубліковано відео тарану українського корабля

25 листопада, 2018 - 22:13

Україна отримала доступ до відео, на якому зафіксовано таран українського судна російським прикордонним кораблем "Дон".

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації - тарану російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими (військовими - ред.), чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!", - йдеться у повідомлені.

 

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