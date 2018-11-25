Острови Нової Зеландії зблизилися після землетрусів

Північний і Південний острови Нової Зеландії зблизилися після серії землетрусів в 2016 році, які частково підняли дно моря, виявила служба з питань геології Нової Зеландії.

Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Зазначається, що землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів.

Відтак, острови продовжували рухатись ближче один до одного з часів землетрусу, пояснила Сігрюн Грейнсдоттір з наукового підрозділу Геологічної служби Нової Зеландії.

Унаслідок зближення, місто Кейп Кемпбелл, що на північно-східному краю Південного острова, стало майже на 14 дюймів ближче до міста Веллінгтон, що на південному узбережжі Північного острова.

Крім того, місто Кайкюра зрушилось приблизно на 6 дюймів на схід, а прибережне місто Бленхейм змістилось на північний схід на ту ж відстань.