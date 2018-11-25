Папа Римський помолився за жертв Голодомору

Папа Римський Франциск згадав у неділю жертв Голодомору 1932–1933 років і закликав помолитися за мир в Україні.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що понтифік згадав жертв Голодомору – "страшного голоду, скоєного радянським режимом, жертвами якого стали мільйони".

"Картина болісна. Нехай рани минулого стануть для усіх закликом до того, щоб такі трагедії більше не повторювалися. Давайте помолимося за цю дорогу країну і за мир якого вони так прагнуть", – закликав глава Римо-католицької церкви.

У пік Голодомору 1932–1933 років щодня вмирали 25 тис. українців.

Загальна кількість жертв Голодомору досі не підрахована, окремі історики говорять про цифри від 3 до 7 мільйонів осіб.