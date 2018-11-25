Правду життя підіймай до рівня серця, а серце неси високо.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав зону ООС

25 листопада, 2018 - 18:42
Фото: прес-центр ООС

Це відбулося в рамках візиту латвійського лідера в Україну.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Упродовж візиту високий закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Пан Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-центрі, генерал-майор Валерій Залужний зупинився на завданнях, характері та особливостях операції Об'єднаних сил та обговорив з Президентом Латвійської Республіки безпекову ситуацію у регіоні. Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.

Більше новин

Росія захопила три кораблі ВМС України
Військові РФ вимагають зупинки українських кораблів, погрожуючи застосувати зброю
Росія є більшою загрозою, аніж ІДІЛ, - начальник британського генштабу
РФ направила до Керченької протоки на патрулювання бойові літаки
Українські катери біля Керченської протоки знаходяться у бойовій готовності, - Воронченко
Ескалації в Азовському морі вимагають більше уваги, - депутат ЄП

Новини партнерів

Loading...