Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав зону ООС

Це відбулося в рамках візиту латвійського лідера в Україну.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Упродовж візиту високий закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Пан Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-центрі, генерал-майор Валерій Залужний зупинився на завданнях, характері та особливостях операції Об'єднаних сил та обговорив з Президентом Латвійської Республіки безпекову ситуацію у регіоні. Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.