Прикордонний корабель РФ здійснив таран рейдового буксиру ВМС ЗСУ в Азовському морі

Сьогодні, 25 листопада, кораблі Військово-Морських Сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів та рейдового буксиру здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, під час якого прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема прикордонний корабель “Дон” здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами.

“Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ - прикордонні катери типу “Соболь”, пскр “Дон”, катери типу “Мангуст”, мпк “Суздалец” здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Прикордонний корабель “Дон” здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик”, - йдеться у повідомленні Командування ВМС ЗСУ.

РФ в черговий раз продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права, наголошується у повідомленні.

Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права. Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам.