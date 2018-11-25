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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

РФ своїми діями на Азові зриває Мінський процес, - Ар'єв

25 листопада, 2018 - 22:33
Фото 24 канал

Ар'єв також звернувся до Ради ЄС й ОБСЄ щодо обговорення зміцнення санкцій.

Про йдеться у повідомленні Ар'єва у Twitter.

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що агресивні дії РФ в Азовському морі. 

"Росія різко підняла напругу в Азовському морі, атакуючи українські військово-морські судна. Ця акція, а також підтримка незаконних виборів на окупованому Донбасі, призводить до зриву мирного процесу в Мінську", - повідомив Ар'єв.

Також він звернувся до Ради ЄС та ОБСЄ для обговорення зміцнення санкцій.

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