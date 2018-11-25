Росія є більшою загрозою, аніж ІДІЛ, - начальник британського генштабу

Росія являє собою велику загрозу безпеці Британії та її союзників, аніж ісламістські угруповання на кшталт "Ісламської держави" або "Аль-Каїди".

Про це в інтерв'ю газеті Daily Telegraph заявив начальник генштабу британських збройних сил Марк Карлтон-Сміт.

"Росіяни намагаються використовувати в своїх цілях будь-яку знайдену ними слабкість або вразливість", - додав він.

Нагадаємо, що Великобританія звинувачує Росію в замаху на вбивство Сергія та Юлії Скрипаль в Солсбері за допомогою хімічної зброї, а також в серії кібератак.

У своєму першому інтерв'ю після призначення главою генштабу, генерал Карлтон-Сміт сказав, що немає ніяких сумнівів в тому, що "Росія сьогодні незаперечно є набагато більшою загрозою "для національної безпеки Британії та її союзників, ніж "Ісламська держава" або "Аль-Каїда".

"Ми не можемо собі дозволити не звертати на це уваги і не робити відповідних дій", - заявив військовий.