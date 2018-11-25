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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Росія захопила три кораблі ВМС України

25 листопада, 2018 - 21:15
Фото InfoResist

Росія захопила три кораблі Військово-морських сил (ВМС України).

Про це повідомляє InfoResist із посиланням на власні джерела в Міноборони.

"Йдеться про захоплення двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу", - йдеться у повідомленні.

Українські військові закрилися в кораблях. Росіяни буксирують захоплені судна.

Нагадаємо, Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу ВМС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід.

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