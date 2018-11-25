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Росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України

25 листопада, 2018 - 20:41
Фото: mil.gov.ua

Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю, є поранений. 

Про це ввечері 25 листопада повідомив  у Facebook постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. 

"На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму", - зазначив він. 

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

ВМС ЗС України підтвердив цю інформацію.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження".

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