Росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України

Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю, є поранений.

Про це ввечері 25 листопада повідомив у Facebook постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

"На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму", - зазначив він.

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

ВМС ЗС України підтвердив цю інформацію.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження".