Румунська православна церква підтримала позицію Варфоломія

У столиці Румунії протягом цих днів відбуваються великі церковні урочистості з нагоди благословення Національного Собору - новозбудованого кафедрального храму Румунського Патріархату. Подія присвячена 100-літтю об‘єднання румунських земель у 1918 р. і утворення сучасної Румунської держави - цей ювілей відзначається протягом цілого року.

Про це повідомляє РІСУ.

На запрошення Патріарха Румунського Даниїла очолити освячення прибув Патріарх Варфоломій.

24 листопада Вселенський Патріарх Варфоломій перед зібранням Священного Синоду Румунської Церкви в промові ще раз наголосив на тому, що Константинопольська Мати-Церква вирішила надати автокефалію Церкві в Україні. Патріарх нагадав, що з 14 Помісних Церков 9 отримали статус автокефальних через рішення Вселенського Патріархату, і серед них - Румунська Церква.

Цю подію прокоментував речник УПЦ КП архиєпископ Євстраій (Зоря).

"Цим самим, на фоні кризи у відносинах між Москвою та Константинополем, дві Церкви демонструють єднання - так само, як це було і у 2016 р., коли позиція Румунського Патріархату на користь невідкладного проведення Всеправославного Собору сприяла успіху справи. Таким чином напередодні важливих подій для України - ухвалення Томосу про автокефалію, яке очікується наступного тижня під час сесії Священного Синоду Вселенського Патріархату, та наступного за цим Об‘єднавчого Собору - Вселенський Патріарх демонструє підтримку його позиції з боку однієї з найбільших Помісних Церков – Румунської", - наголосив Зоря.