СБУ затримала "голову сільради" ОРДЛО

Служба безпеки України затримала так звану "голову сільради" тимчасово окупованої території України.

Про це повідомила прес-служба СБУ на офіційному сайті.

"Співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, затримали в Донецькій області так звану "голову селищної ради одного із населених пунктів тимчасово окупованої території Новоазовського району", – йдеться в повідомленні на сайті СБУ в суботу.

Оперативники спецслужби встановили, що місцева мешканка з листопада 2010 року обіймала посаду сільського голови одного з селищ Донецької області.

"У 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації "ДНР". Виконуючи вказівки бойовиків, зловмисниця здійснювала незаконне керівництво тимчасово окупованої території в межах відповідного населеного пункту. Правоохоронці затримали фігуранта справи на контрольованій українською владою території регіону, куди вона приїхала у своїх справах", - йдеться в повідомленні.

Затриманій оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисниці проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури.