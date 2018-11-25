Сенат Польщі визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенатор Республіки Польща Ярослав Обремскі вручив Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України на офіційному сaйті.

Як відзначили у прес-службі ВР, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч з Сенатором Республіки Польща, заступником Голови Комітету закордонних справ та Європейського Союзу Ярославом Обремскі.

Під час зустрічі Сенатор Республіки Польща вручив Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

“Я дуже зрадів, коли побачив результат голосування в Сенаті щодо ухвали, яку я опрацьовував, і всі одноголосно віддали голос "за”, — сказав сенатор.

Обремскі нагадав, що 12 років тому Сенат Польщі ухвалив резолюцію щодо визнання Голодомору злочином геноциду.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, своєю чергою, підкреслив, що для України дуже важлива участь представників Польщі у події, яку ми відзначаємо сьогодні, — у 85-х роковинах Голодомору.

“І рішення Сенату з цього приводу є для нас знаком великої дружби”, — сказав він, зазначивши, що в цьому році обидві країни — Україна і Польща відзначають 100-річчя відновлення державності.

“Ми відстоювали свою незалежність перед натиском Росії, яка є тим самим ворогом, як і сто років тому”, — сказав Голова Парламенту.

Нагадаємо, Сенат Польщі 21 листопада одноголосно прийняв резолюцію, якою вшановується пам’ять загиблих українців у 85-ту річницю Голодомору в Україні 1932-1933 років.