Світ навчився вимовляти, що це не конфлікт на Сході України, а агресія РФ, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко високо оцінив зусилля Світового конгресу українців у доведенні до світової громадськості правдивої інформації про війну, яку Росія розв’язала проти України, про політв’язнів, утиски прав і свобод.

Про це сказав глава держави під час вітального слова на офіційному відкритті ХІ Світового конгресу українців, передає Укрінформ.

"Я високо оцінюю зусилля Світового конгресу українців у доведенні до світової громадськості правдивої інформації про війну, яку Росія розв’язала проти України, про політв’язнів, утиски прав і свобод людини у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначив Порошенко.

Він висловив подяку СКУ (Світовий конгрес українців) та закликав "ще енергійніше продовжувати цю роботу, протистояти спробам Росії добитися зняття з неї санкцій за незаконну анексію Криму і агресію на сході нашої держави".

"Але нарешті увесь світ уже навчився вимовляти, що це ніякий не конфлікт на сході України, а це агресія Росії проти суверенної демократичної вільної незалежної України. І це ніякі не зелені чоловічки в Криму, а це незаконна анексія Російською Федерацією українського Криму", - зазначив Порошенко.