У Болгарії протести з вимогами відставки уряду

Учасники безперервних у Болгарії акцій протесту розробили маніфест, у якому окреслили основні вимоги.

Про це поінформував один з організаторів протестів, керівник Асоціації транспортників Болгарії Олександр Стамболійські, передає Укрінформ.

"Ми підготували маніфест про альтернативні методи управління країною. Цей документ буде надано як представникам влади, так і опозиційним партіям. Без відставки уряду і введення президентської форми правління наша країна не зможе успішно рухатися вперед", - зазначив Стамболійські.

Він підкреслив також, що серед основних вимог учасників акцій протесту – позбавлення депутатів парламенту імунітету, перехід партій на самофінансування і надання виборцям права відкликати своїх депутатів.

Ще один представник протестного руху, Доніка Мангова з міста Слівен заявила, що протестувальники вимагають дотримуватися принципу незалежного правосуддя, відмови від вибіркового правосуддя, і суворого дотримання основоположного принципу судової системи – перед законом всі рівні.