У Києві Арка дружби народів "тріснула" на підтримку політв'язнів Кремля

У День пам’яті жертв голодоморів на Арці дружби народів у Києві активісти реалізували мистецький проект "Тріщина дружби", щоби привернути увагу до долі українських політв'язнів в РФ.

Про це повідомила у суботу у Facebook директор Центру громадянських свобод, ініціатор глобальної акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук.

"Ні, це не фотошоп. Це втілення мистецького задуму Volodymyr Kuznetsov та інших колег. Символічно, що у День пам’яті жертв голодоморів на Арці дружби народів з’явилася тріщина, яка нагадує і про нинішніх в'язнів Кремля", - зазначила вона.

Зазначається, що вимога, з якою починав голодування Олег Сенцов, залишається невиконаною – усі заручники Кремля за гратами, процеси проти них тривають, досудове слідство у сфабрикованих справах продовжується.

"У зв’язку з війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утримуванням українських громадян із політичних мотивів Росією ми виступаємо із цією заявою, підписуючи її "Тріщиною дружби" на символічній пам’ятці – Арці дружби народів. Ця дія – акт солідарності з незаконно переслідуваними громадянами України, яких Росія перетворює на зброю у своїй гібридній війні, солідарності з цивільним населенням на загарбаних Російською Федерацією територіях, жест-відповідь на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України", - зазначають автори проекту.

Як повідомляється, мета акції – привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів, висловити вимоги до всіх, від кого це залежить, докласти якомога більше зусиль для звільнення заручників Кремля.

Автори проекту також зауважили, що жодним чином не ставлять під сумнів культурну та історичну цінність пам’ятки "Арка дружби народів" і відкидають будь-які можливі спекуляції з цього приводу.

Фото Миколи Тимченка, "День"