У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти у пам'ять про жертв Голодомору

Покладали квіти біля «вічного вогню» представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження.

Про це повідомляє Громадське.

У покладанні квітів також взяли участь посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк.

Церемонія організовується вже багато років і є важливим моментом в житті французьких українців.

Йдеться не лише про пам‘ять про загиблих, а й про можливість розповісти французам про українців та українську історію.

Зазначимо, у листопаді, зокрема у ці вихідні, в Парижі відбулися та продовжуються низка подій, присвячених пам'яті Голодомору. Це, зокрема, проведення колоквіумів, покази фільмів, служба у Соборі Паризької Богоматері тощо.