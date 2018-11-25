У Сирїї внаслідок обстрілу снарядами з хлорним газом постраждали щонайменше 50 людей

Бойовики обстріляли реактивними снарядами, що містять отруйні гази, сирійське місто Алеппо, що знаходиться під контролем уряду.

Після обстрілів у постраждалих почалися напади задухи, їх госпіталізували, повідомляє державне агентство SАNА.

До теперішнього моменту йдеться про 50 поранених серед мирного населення. Відзначається, що лікарні постійно повідомляють про нових постраждалих.

За даними агентства, бойовики обстріляли райони Аль -Халідія і Аз-Захра і вулицю Ніл.

Як наголошується в повідомленні, судячи із симптомів постраждалих, “газ, що використовується терористичними групами, являє собою хлорний газ”.