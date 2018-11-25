Учень з Харкова встановив рекорд України, не пропустивши жодного шкільного уроку за 11 років

Харків’янин Деоніс Ткемаладзе встановив рекорд України, не пропустивши жодного уроку за 11 років навчання у школі.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

«На фото – хлопець-унікум. Харків’янин Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів з рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі», — повідомила Вєтрова.

За її словами, Ткемаладзе підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років.

«Довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд», — додала вона.