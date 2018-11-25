Україна просить США про чіткий сигнал агресору через події на Азові

Посольство України в Сполучених Штатах звернулось до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал агресору через надзвичайні події в Азовському морі.

Про це повідомив посол України у Вашингтоні Валерій Чалий на свої сторінці у Facebook.

"Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого cтратегічного партнера", - повідомив Чалий.

Посол заявив, що неправомірне застосування сили з боку РФ стосовно кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.

"Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону", - додав він.