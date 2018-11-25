Україна терміново скликає Радбез ООН, - ЗМІ

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив про негайне звернення до Ради безпеки ООН у зв'язку з діями Росії у Керченській протоці

Про це Володимир Єльченко написав у Twitter. "За дорученням Президента України Петра Порошенко негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!", - написав Єльченко.

За дорученням Президента @poroshenko негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями! https://t.co/MKrvGsQG1P

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 ноября 2018 г.

Згодом з'явилася інформація, що Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН у зв’язку з загостренням ситуації в Керченській протоці та обстрілом корабельної групи ВМС ЗС України військовими катерами Прикордонної служби ФСБ РФ.