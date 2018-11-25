Українці зайняли перше місце на Всесвітній Олімпіаді з Робототехніки у Таїланді

Команда з України зайняла перше місце на Всесвітній Олімпіаді з Робототехніки, яка проходила в Таїланді.

На олімпіаді Україну представляли 7 команд у різних категоріях, повідомляє Рубрика.

Представляли Україну на всесвітньому етапі команди, які посіли перші місця у національному відборі в Києві.

В результаті перше місце у Студентській категорії (від 17 до 25 років) зайняли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех з команди «Banana Milkshake». Єгор Лінов та Тимофій Сагатий з команди «Yellow Cat» зайняли восьме місце. Це найкращий результат українських команд за останні 10 років.

“Ми раді, що українці отримали можливість стати лідерами світового ком’юніті з робототехніки і підключитися до вирішення глобальних проблем за допомогою робототехніки”, — розповіла Оксана Стоєцька, керівник Всеукраїнського робототехнічного STEM-фестивалю Robotica.

Програми з робототехніки охоплюють 282 школи Украіни. В програмі беруть участь понад 2679 дітей, які протягом 312 годин на рік займаються створенням робототехнічних рішень.