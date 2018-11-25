В Азовському морі кораблі та вертольоти РФ супроводжують українські судна на небезпечній дистанції, - ВМС ЗСУ

Групу українських суден, які зазнали вранці нападу з боку російських прикордонних катерів, як і раніше, супроводжують російські кораблі, які не дотримуються безпечної дистанції.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України на офіційній сторінці у Facebook.

"Прикордонні кораблі РФ продовжують супровід українських військових кораблів на небезпечній відстані", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що російська сторона залучила вертольоти для супроводу катерів Військово-морських сил Збройних сил України.

"15.11.2018 о 13.12 зафіксовано заходження двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захопленням на супровід бортовими системами керування зброєю катерів Військово-морських сил ЗС України", - написали командування ВМС.

У ВМС також зазначили, що корабельна група ВМС ЗС України продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на на протидію РФ:

"Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України «Бердянськ» і «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капу» продовжують виконання поставлених завдань у морі. Свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством".