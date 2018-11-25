Правду життя підіймай до рівня серця, а серце неси високо.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Військові РФ вимагають зупинки українських кораблів, погрожуючи застосувати зброю

25 листопада, 2018 - 19:55
Фото УНІАН

Російські військові в ультимативній формі вимагають українські кораблі зупинитися під загрозою застосування зброї.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України.

"Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї", - ідеться у повідомленні.

Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ “Дон” з метою спроби абордажу.

Не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Росія є більшою загрозою, аніж ІДІЛ, - начальник британського генштабу  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав зону ООС  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        РФ направила до Керченької протоки на патрулювання бойові літаки  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Українські катери біля Керченської протоки знаходяться у бойовій готовності, - Воронченко  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Ескалації в Азовському морі вимагають більше уваги, - депутат ЄП  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Українські військові звільнили від бойовиків ще один населений пункт  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...