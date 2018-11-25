Військові РФ вимагають зупинки українських кораблів, погрожуючи застосувати зброю

Російські військові в ультимативній формі вимагають українські кораблі зупинитися під загрозою застосування зброї.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України.

"Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї", - ідеться у повідомленні.

Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ “Дон” з метою спроби абордажу.

Не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.