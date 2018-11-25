ЄС і Британія залишаться партнерами та союзниками після Brexit, - Барньє

За підсумками прийняття Угоди про Brexit Велика Британія і ЄС залишатимуться союзниками, партнерами та друзями.

Про це у неділю, 25 листопада, заявив головний переговірник щодо Brexit від Євросоюзу Мішель Барньє перед початком надзвичайного саміту ЄС, який має розглянути Угоду та Політичну декларацію щодо Brexit, повідомляє Укрінформ.

«Ми працювали над переговорами з Великою Британією, і ніколи – проти Великої Британії. Тож я також хотів би подякувати за це британській стороні. Тепер час для всіх узяти на себе відповідальність... Ця угода є необхідним кроком, щоб побудувати довіру між Великою Британією і ЄС, ми маємо розбудувати на наступній стадії, і це поки безпрецедентно ефективне партнерство. Ми залишатимемося союзниками, партнерами та друзями», - сказав Барньє.

Він додав, що переговори були «дуже складними та напруженими», і їх вдалося завершити з позитивним результатом завдяки повній єдності всіх 27 країн ЄС та їхній довірі, а також завдяки тісній взаємодії переговорної команди з Європарламентом.

Як повідомлялося, позачерговий саміт ЄС, присвячений завершенню роботи над угодою про Brexit, відбудеться 25 листопада в Брюсселі. Також на саміті лідери країн-членів ЄС мають прийняти політичну декларацію про майбутні відносини після виходу Великої Британії з блоку.