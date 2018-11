ЄС сподівається на деескалацію конфлікту на Азові

У Європейському Союзі сподіваються що Росія відновить вільне проходження українськими кораблями Керченської протоки.

Про це йдеться у заяві ЄС.

"Ми сподіваємось, що Росія відновить свободу проїзду у Керченській протоці і спонукаємо всіх поводитися максимально стримано для негайної деескалації ситуації", - йдеться у заяві.

У Європарламенті вважають, що "напруженість" в регіоні Азовського моря зросла через відмову враховувати правила міжнародної співпраці. ЄС вимагає від РФ припинення перевірор кораблів у протоці, адже РФ незаконно мілітаризувала регіон і збудувала міст.

EU statement on #AzovSea : We expect #Russia to restore freedom of passage at the #KerchStrait and urge all to act with utmost restraint to de-escalate the situation immediately. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 ноября 2018 г.