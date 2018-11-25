Засідання Синоду щодо автокефалії для України відбудеться наступного тижня, - Порошенко

Після Синоду Вселенського патріархату ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві.

Про це написав у своєму Twitter президент України Петро Порошенко.

Вже наступного тижня відбудеться засідання Синоду Вселенського патріархату у Стамбулі, де буде вирішуватися питання продовдження надання автокефалії для української ценркви.

Після засідання у Стамбулі щодо Томосу про автокефалію ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві, де буде оголошене остаточне рішення.

"Наступного тижня - чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити процес надання автокефалії українській Церкві і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві. Ми сподіваємося і молимося, бо для нашого народу самостійна Церква - це гарантія духовної свободи", - зазначив Порошенко.