Засідання Синоду щодо автокефалії для України відбудеться наступного тижня, - Порошенко

Після Синоду Вселенського патріархату ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві.
Про це написав у своєму Twitter президент України Петро Порошенко.
Вже наступного тижня відбудеться засідання Синоду Вселенського патріархату у Стамбулі, де буде вирішуватися питання продовдження надання автокефалії для української ценркви.
Після засідання у Стамбулі щодо Томосу про автокефалію ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві, де буде оголошене остаточне рішення.
"Наступного тижня - чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити процес надання автокефалії українській Церкві і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві. Ми сподіваємося і молимося, бо для нашого народу самостійна Церква - це гарантія духовної свободи", - зазначив Порошенко.
Наступного тижня – чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити процес надання автокефалії українській Церкві і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві. Ми сподіваємося і молимося, бо для нашого народу самостійна Церква – це гарантія духовної свободи.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.