Бойовики передали тіла загиблих на Світлодарській дузі українських військових

У місті Щасті Луганської області українській стороні були передані тіла загиблих військових 54-ї бригади Збройних сил України, повідомляє Громадське.

У повідомленні наголошується, що передача тіл відбувалась під наглядом членів СММ ОБСЄ та завдяки Мінським домовленостям. Представники цивільно-військового співробітництва Міноборони України передали тіла двох загиблих бойовиків представникам "ЛНР", натомість з "ЛНР" передали тіла українських військових.

За попередніми даними, українські бійці - лейтенант Яровий з позивним Шайтан та солдат Байкус з позивним Ваха - загинули першими в бою на Світлодарській дузі 18 грудня. Однак точна інформація буде відома після експертизи та опізнання рідних.

Координатор проекту ЗСУ Евакуація 200 Михайло Котелевський, який оглянув попередньо тіла, заявив, що не зафіксував слідів катувань. "Там кульові поранення, які несумісні з життям", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 18 грудня російсько-окупаційні війська атакували позиції ЗСУ в районі Світлодарської дуги, що в Донецькій області. За даними штабу, у ході двогодинного бою сили АТО завдали поразки бойовикам. У результаті п’ятеро українських бійців загинули, шестеро отримали поранення.

Окрім того, у Міноборони згодом підтвердили, що під час боїв на Світлодарській дузі 18 грудня один військовослужбовець ЗСУ потрапив у полон бойовиків.