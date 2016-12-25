Британська королева у різдвяному привітанні закликала творити добро

Кожній людині слід робити якомога більше добрих справ, «сукупний ефект» від яких здатний творити дива.

Про це йдеться у цьогорічному різдвяному привітанні королеви Єлизавети ІІ, повідомляє Укрінформ.

«Навіть натхненні прикладом інших, ми іноді думаємо, що проблеми світу настільки великі, що ми їм можемо зарадити дуже мало. Ми не здатні самостійно припинити війни чи знищити несправедливість, однак сукупний вплив тисяч маленьких добрих справ може бути більшим, ніж ми уявляємо», - сказала королева.

Вона додала, що людям слід надихати один одного. «Приклад Христа допомагає мені побачити цінність малих справ, зроблених із великою любов’ю, незалежно від того, хто їх зробив і у що вірив. Різдво нагадує нам, що натхнення – це дар, який можна як давати, так і отримувати, а любов починається з малого, однак завжди зростає», - зазначила королева.

Зазначимо, королева Великої Британії не змогла приєднатися сьогодні до своєї родини на традиційній різдвяній месі через важку застуду.