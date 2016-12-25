Через скандальне голосування України у РБ ООН візит Гройсмана до Ізраїлю скасовано

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль на невизначений термін після голосування України за антиізраїльську резолюцію в раді безпеки ООН.

Про це повідомив прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Володимир Гройсман переніс свій візит в Ізраїль. Нова дата візиту буде визначена пізніше", - сказав Столярчук.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв рішення скасувати візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Ізраїль. Дане рішення було прийнято у світлі голосування України на користь резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в п'ятницю про заборону будівництва поселень в Палестині.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 23 грудня, ухвалив резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.

Резолюцію підтримали 14 з 15 членів Ради Безпеки, а США, незважаючи на прохання з боку Ізраїлю, на цей раз відійшли від традиційної лінії, і не стали накладати вето.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зміни в "усьому, що стосується ООН".

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею. У той же час палестинці розглядають Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.