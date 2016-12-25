Християни західного обряду святкують Різдво

Сьогодні, 25 грудня, увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

Різдво – одне з найбільших і найурочистіших християнських свят. І якщо для православних у святковій ієрархії вище стоїть хіба що Воскресіння Христове, або ж Пасха, то для римо-католиків Святом свят є саме Різдво.

Біблійна історія оповідає нам наступне: під час царювання в Юдеї Ірода, який підкорявся владі Риму, римський імператор Август видав наказ зробити в підпорядкованій йому землі іудейській всенародний перепис. Згідно з цим, кожен іудей повинен був записатися там, де жили його предки. Йосип і Діва Марія походили з роду Давидового, тому вирушили з Назарета, де вони на ту пору мешкали, до міста Давидового – Віфлеєма. Прийшовши до Віфлеєма, вони ніде не могли знайти пристановища – всі будинки, готелі міста були зайняті через величезне скупчення людей. До того ж ще й була зима, коли ночі особливо холодні. Тому вони мусили зупинитися за містом, в печері, куди пастухи заганяли в негоду худобу. У цій печері вночі у Пресвятої Діви Марії народилося Немовля – Син Божий, Христос Спаситель світу. Вона сповила Божественне Немовля і поклала Його в ясла, куди клали корм для худоби. Богонемовля тихо спало собі на сіні в яслах убогого вертепу, а весь навколишній світ уже змінився. Нова яскрава зірка з’явилася на небі й повела трьох волхвів (мудреців) зі Сходу до Ісуса. Янгол зійшов на поля Віфлеємські, і зачудовані пастухи поспішили привітати дитятко Боже.

Ще за часів Франциска Ассізького (приблизно з 1223 року) в католицьких храмах на Різдво існує звичай встановлювати для поклоніння віруючих ясла з фігуркою Христа. Відтоді в Європі поширився звичай влаштовувати під час Різдвяних свят такі ясла з ляльками – Дитяти Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, Трьох царів (волхвів) – у церквах та власних будинках. В Україні ця традиція отримала назву вертеп – «печера» давньоруською мовою.

Спочатку Різдво Христове відзначалося 6 січня разом з Хрещенням і Богоявленням, і лише у IV столітті було перенесено на 25 грудня. Єрусалимська, Грузинська, Українська (православна і греко-католицька), Сербська і Російська православні церкви, а також старообрядці святкують Різдво Христове 25 грудня за юліанським календарем (тобто 7 січня). Вірменська церква за давнім звичаєм Різдво Христове святкує 6 січня.