Ізраїль вимагає від України пояснити підтримку антиізраїльської резолюції в ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (він же є міністром закордонних справ країни, – ред.) розпорядився викликати послів низки країн на бесіду, де в жорсткій формі від них вимагатимуть пояснень з приводу голосування в РБ ООН, повідомляє "Дев'ятий канал".

Мова йде про послів країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю.

Видання відзначає, що сьогодні вранці представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великої Британії.

Зустрічі з послами інших країн повинні пройти сьогодні.

Вчора Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". За резолюцію проголосували Україна, Росія, Франція, Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет. Єдиним членом Радбезу, що утримався, були США.

Авторами документа є Малайзія, Нова Зеландія, Сенегал і Венесуела.

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на резолюцію РБ ООН повідомленням, що після його інавгурації 20 січня "все там буде по-іншому".

Ізраїль вже відкликав послів з Сенегалу і Нової Зеландії, призупинив надання допомоги Сенегалу, призупинив фінансування низки програм ООН і скасував візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.