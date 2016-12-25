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КНДР розробляє ракету, яка зможе долетіти до США

25 грудня, 2016 - 20:54

У КНДР розробляють балістичні ракети, які зможуть долітати до території США.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Інститут національної стратегії безпеки Південної Кореї.

Такі ракети мають з'явитися до 2020 року.

Південнокорейські експерти відзначають, що останнім часом у КДНР значно збільшилася кількість ядерних боєголовок, і припускають, що Пхеньян має технологію їх мініатюризації.

"Серйозність ядерної програми Північної Кореї полягає у швидкому зростанні кількості боєголовок, а також в їх зменшенні та диверсифікації. КНДР, мабуть, змогла розробити ядерні боєголовки нарівні з посиленням ядерної зброї в ході четвертих і п'ятих ядерних випробувань", - йдеться у звіті.

Також в документі зазначається, що в п'ятому тесті потужність заряду становила від 10 до 20 кілотонн у тротиловому еквіваленті, тоді як у четвертому - 7,9 кілотонн.

 
              
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