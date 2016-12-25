Львівські військові медики звітують, що повернули 2016-го до служби 96 % бійців

У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбувся брифінг, під час якого начальник центру полковник медичної служби Іван Гайда повідомив, що за час російської агресії у Центрі загалом пройшли лікування понад 2700 учасників АТО. Щодо поточного, 2016, року, то результати його керівник установи вважає цілком задовільними, позаяк військовим лікарям вдалося повернути у стрій 96 відсотків бійців. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони.

Також у повідомленні йдеться, що у Центрі добрі результати щодо медичного постачання – витратних матеріалів та медикаментів придбано на понад 20 мільйонів гривень, що дозволяє у повному обсязі підтримувати повноцінний лікувально-діагностичний процес.

Щодо нового обладнання, то шпиталь отримав, зокрема, від колег з Японії відео-ендоскопічний центр, який суттєво розширить діагностичні та лікувальні можливості у плані ендоскопічної (травної системи) хірургії.

Неабияким досягненням у Центрі вважають відкриття Клініки психіатрії, де лікуються і відновлюються бійці, що потребують допомоги з долання наслідків травм психічного та психологічного характеру.

Також у військовій медичній установі триває нарощування зусиль щодо розвитку відділення реабілітації та відновлювального лікування Клініки нейрохірургії та неврології. «Завдяки трастовим фондам НАТО, це відділення отримало суттєву допомогу у вигляді спеціалізованого обладнання та апаратури», – говорить керівник медзакладу.

Серед проблемних питань начальник Центру полковник Гайда виділив те, що, попри надходження до установи сучасного медичного обладнання, значна частина устаткування все ж потребує заміни на більш новіше.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.