Львівські волонтери просять про допомогу для поранених в зоні АТО

Громадська ініціатива «Волонтерська сотня Львів» звертається з проханням до усіх небайдужих зібрати речі, засоби гігієни та продукти для 29-х військових, яких кілька днів тому бортом привезли на лікування до Львова – до шпиталю, що на вул. Личаківській.

Волонтери склали список найнеобхіднішого, про що повідомляють на сторінці «Сотні» у Фейсбуку, і це: вологі серветки, питна вода, горнятка, кип'ятильники (можуть бути й електрочайники), туалетний папір, білизна, капці (пластикові), теплі шкарпетки, фрукти (яблука, лимони, мандарини, банани), сухе (без кремів) печиво, кисломолочні продукти, сало, горіхи, солодощі (цукерки, вафлі, халва).

Вказане у списку волонтери просять приносити на адресою: вул. Личаківська, 26 (заходити з вул. Чехова).

Контакт із «Волонтерською сотнею» за номером 096 559 1689.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.